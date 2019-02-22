Лига Европы, 1/16 финала: расписание и результаты ответных матчей

"Краснодар" - "Байер": матч в Леверкузене после 0:0 в России. Фото REUTERS

В четверг, 21 февраля – 15 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Зенит" победил "Фенербахче" в Санкт-Петербурге – 3:1 после поражения 0:1 в Стамбуле, а "Краснодар" сыграл в гостях с "Байером" вничью – 1:1 после 0:0. Оба наших клуба идут дальше!

"Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (2:1)

Голы: Оздоев, 4 (1:0). Азмун, 37 (2:0). Мехмет Топал, 43 (2:1). Азмун, 76 (3:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков, Эрнани (Мак, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба (Мусаев, 88), Азмун (Заболотный, 80).

"Фенербахче" (Стамбул): Харун Текин, Шенер Езбайраклы, Шкртел, Садык Чифтпынар, Хасан Али (Исмаил, 67), Жаилсон (Слимани, 80), Мехмет Топал, Эльмас, Моузес, Айю, Алпер Потук (Арслан, 46).

Предупреждения: Азмун, 18. Эрнани, 34. Шкртел, 40. Алпер Потук, 45+1. Барриос, 50. Арслан, 71. Шенер Езбайраклы, 83. Эльмас, 90+1.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт, Кавана, Марринер (все – Англия).

21 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

Первый матч – 0:1.

"Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: Сулейманов, 84 (0:1). Арангис, 87 (1:1).

"Байер" (Леверкузен): Храдецки, Вайзер, Та, Драгович (Телин, 86), Венделл, Арангис, Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 66), Фолланд, Аларио, Бэйли.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Перейра, Олссон (Газинский, 61), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 70), Классон (Стоцкий, 77).

Предупреждения: Олссон, 37. Драгович, 42. Перейра, 81. Стоцкий, 90+3.

Судьи: Мажейка. Казлаускас, Шимкус, Валиконис, Румшас (все – Литва).

21 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Первый матч – 0:0.

"Вильярреал" (Испания) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 45+1 (0:1). Пабло Форнальс, 80 (1:1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Виктор Руис, Мори, Мигелон (Касорла, 71), Фуэго (Иборра, 63), Тригерос, Пабло Форнальс, Морено, Педраса, Раба (Токо-Экамби, 57).

"Спортинг" (Лиссабон): Сален, Коатес, Ристовски (Луиз Феллипе, 83), Илори, Жефферсон, Борха, Гудель, Бруну Фернандеш, Вендел, Дост, Диаби (Рафинья, 77).

Предупреждения: Жефферсон, 35. Бруну Фернандеш, 44. Морено, 51. Илори, 51.

Удаление: Жефферсон, 50.

Судья: Краловец (Чехия).

21 февраля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Первый матч – 1:0.

"Арсенал" (Англия) – БАТЭ (Белоруссия) – 3:0 (2:0)

Голы: Волков, 4 – в свои ворота (1:0). Мустафи, 39 (2:0). Папастатопулос, 60 (3:0).

"Арсенал" (Лондон): Чех, Лихтштайнер, Монреаль, Мустафи, Косьельни (Папастатопулос, 56), Езил, Мхитарян (Суарес, 78), Джака, Гендузи (Торрейра, 64), Обамеянг, Ивоби.

БАТЭ (Борисов): Щербицкий, Филипенко, Филипович, Волков, Бага (Глеб, 58), Стасевич, Драгун (Березкин, 64), Симович, Риос, Скавыш (Дубаич, 72), Милич.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

21 февраля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Первый матч – 0:1.

"Валенсия" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (0:0)

Гол: Гамейро, 70.

"Валенсия": Нету, Гарай (Кокелен, 23), Диакаби, Лато, Парехо, Васс (Ли Кан Ин, 76), Солер, Мина, Собрино (Гамейро, 68), Гонсалу Гедеш, Торрес.

"Селтик" (Глазго): Бэйн, Боята, Шимунович, Толян, Браун, Форрест (Эдуар, 63), Хэйес, Макгрегор, Айер, Кристи, Берк (Джонстон, 73).

Предупреждения: Браун, 24. Толян, 26. Диакаби, 53. Хэйес, 59.

Удаление: Толян, 37.

Судья: Айтекин (Германия).

21 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".

Первый матч – 2:0.

"Айнтрахт" Ф (Германия) – "Шахтер" Д (Украина) – 4:1 (2:0)

Голы: Йович, 23 (1:0). Алле, 27 – с пенальти (2:0). Мораес, 64 (2:1). Алле, 80 (3:1). Ребич, 88 (4:1).

"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович (де Гузман, 90+1), Алле, Йович (Ребич, 71).

"Шахтер" (Донецк): Пятов, Бутко (Болбат, 66), Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Тайсон, Патрик, Марлос, Коваленко (Кайоде, 80), Мораес, Соломон (Майкон, 46).

Предупреждения: Матвиенко, 26. Мораес, 32. Абраам, 39. Роде, 60. Алле, 68.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

21 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.

Первый матч – 2:2.

"Наполи" (Италия) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: Верди, 43 (1:0). Унас, 75 (2:0).

"Наполи" (Неаполь): Мерет, Кирикеш (Луперто, 56), Гулям, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 66), Диавара, Мертенс, Инсинье, Верди, Унас (Милик, 77).

"Цюрих": Брехер, Бангура, Крюезиу, Шенбехлер (Красничи, 64), Винтер, Хелифи, Кололли (Харабадзе, 82), Домджони, Зом, Сисей, Одей (Зумбери, 60).

Предупреждение: Кирикеш, 35.

Судья: Сидиропулос (Греция).

21 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Первый матч – 3:1.

"Динамо" З (Хорватия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: Оршич, 15 (1:0). Дилавер, 34 (2:0). Петкович, 73 (3:0).

"Динамо" (Загреб): Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Мохаррами, Адеми, Шуньич, Петкович (Андрич, 90+2), Хайрович (Моро, 68), Оршич (Гояк, 88), Ольмо.

"Виктория" (Пльзень): Козачик, Лимберски, Гавел (Ржезник, 74), Перница, Петржела, Прохазка, Хоржава (Бакош, 57), Коваржик, Хрошовски, Каямба, Богюэль (Хоры, 67).

Предупреждения: Хайрович, 31. Лимберски, 33. Дилавер, 38. Бакош, 61. Леовац, 85. Ольмо, 90+5.

Удаление: Лимберски, 87.

Судья: Ковач (Румыния).

21 февраля. Загреб. Стадион "Максимир".

Первый матч – 1:2.

"Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (3:0)

Голы: Шлагер, 17 (1:0). Дака, 29 (2:0). Дака, 43 (3:0). Даббур, 90+4 (4:0).

Нереализованный пенальти: Даббур, 11 (вратарь)

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Лайнер, Онгене, Понграчич (Фалльци, 77), Юнузович (Мвепу, 71), Самассеку, Шлагер, Вольф (Минамино, 63), Даббур, Дака.

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Амрабат (Диатта, 63), Схрейверс (Опенда, 69), Уэсли (Фоссен, 84), Деннис.

Предупреждения: Хорват, 10. Денсвил, 39. Ванакен, 39. Самассеку, 50. Деннис, 82. Фалльци, 88.

Судья: Зиберт (Германия).

21 февраля. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч – 1:2.

"Генк" (Бельгия) – "Славия" Пр (Чехия) – 1:4 (1:1)

Голы: Троссар, 10 (1:0). Цоуфал, 23 (1:1). Траоре, 54 (1:2). Шкода, 64 (1:3). Шкода, 68 (1:4).

"Генк": Вукович (Яккерс, 58), Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре (Уронен, 56), Посуэло, Малиновский, Хейнен (Ваутерс, 29), Саматта, Троссар, Ито.

"Славия" (Прага): Коларж, Кудела, Цоуфал, Дели, Боржил, Крал, Змргал, Масопуст (Олайинка, 65), Соучек, Траоре (Стох, 63), Шкода (ван Бюрен, 75).

Предупреждения: Кудела, 40. Траоре, 41. Ваутерс, 45. Шкода, 51. Цоуфал, 82. ван Бюрен, 87.

Судья: Мэдден (Шотландия).

21 февраля. Генк. Стадион Luminus Arena.

Первый матч – 0:0.

"Интер" (Италия) – "Рапид" В (Австрия) – 4:0 (2:0)

Голы: Весино, 11 (1:0). Раноккиа, 18 (2:0). Перишич, 80 (3:0). Политано, 87 (4:0).

"Интер" (Милан): Ханданович, Асамоа, Раноккиа, Седрик Суариш, Шкриньяр (Миранда, 77), Наингголан, Брозович (Валеро, 62), Весино, Кандрева, Перишич, Мартинес (Политано, 66).

"Рапид" (Вена): Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо (Шобесбергер, 75), Поцманн, Кнасмюльнер (Мерт Мюлдюр, 64), Граховац, Мург, Любичич, Иван (Шваб, 64), Павлович.

Предупреждения: Асамоа, 13. Хофманн, 18. Раноккиа, 79.

Судья: Диаш (Португалия).

21 февраля. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

Первый матч – 1:0.

"Динамо" К (Украина) – "Олимпиакос" П (Греция) – 1:0 (1:0)

Гол: Фран Соль, 32.

"Динамо" (Киев): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 76), Шепелев, Вербич (Смирный, 90+2), Фран Соль (Русин, 90+2), Цыганков.

"Олимпиакос" (Пирей): Жозе Са, Торосидис, Цимикас, Сиссе, Мериа, Фортунис (Натхо, 65), Бухалакис (Герреро, 65), Гильерме, Хассан, Жил Диаш (Масурас, 46), Поденсе.

Предупреждения: Сиссе, 22. Вербич, 22. Кендзера, 24. Поденсе, 45. Герреро, 66. Шепелев, 79. Торосидис, 84.

Судья: Кружляк (Словакия).

21 февраля. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч – 2:2.

"Бетис" (Испания) – "Ренн" (Франция) – 1:3 (1:2)

Голы: Бенсебаини, 22 (0:1). Юну, 30 (0:2). Ло Сельсо, 41 (1:2). Ньянг, 90+4 (1:3).

"Бетис" (Севилья): Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Манди, Гуардадо (Лайнес, 78), Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Эмерсон, 89), Хесе (Леон, 69), Лорен Морон.

"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини (Зеффан, 78), Бен Арфа, Гренье, Юну (Дель Кастильо, 84), Буриго (Желен, 75), Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Сидней, 36. Ньянг, 58. Виллиам Карвалью, 75. Хоакин, 79. Траоре, 82. Зеффан, 90.

Судья: Кошшои (Венгрия).

21 февраля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).

Первый матч – 3:3.

"Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – 3:0 (0:0)

Голы: Жиру, 55 (1:0). Баркли, 74 (2:0). Хадсон-Одои, 84 (3:0).

"Челси" (Лондон): Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду, 80), Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 76), Ковачич, Канте (Лофтус-Чик, 76), Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру.

"Мальме": Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Левицки, 72), Траустасон (Галл, 72), Баширу, Розенберг (Страндберг, 62), Антонссон.

Предупреждения: Баркли, 18. Сафари, 31. Розенберг, 44. Кристиансен, 51. Бенгтссон, 52.

Удаление: Бенгтссон, 73.

Судья: Гринфельд (Израиль).

21 февраля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Первый матч – 2:1.

"Бенфика" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – 0:0

"Бенфика" (Лиссабон): Влаходимос, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Пиззи (Габриэл, 83), Жоау Фелиш (Жонас, 75), Фернандеш, Флорентину, Сеферович, Серви (Рафа Силва, 59).

"Галатасарай" (Стамбул): Муслера, Нагатомо, Мариану, Луйиндама, Маркан, Донк (Синан Гюмюш, 78), Фегули (Эмре Акбаба, 83), Беланда, Н`Диай, Оньекуру (Юнус Акгюн, 83), Диань.

Предупреждения: Маркан, 4. Жонас, 90. Н`Диай, 90+3.

Судья: Хацеган (Румыния).

21 февраля. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

Первый матч – 2:1.

"Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63).

"Лацио" (Рим): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, Иммобиле.

Предупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84.

Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Первый матч – 1:0.

В 1/8 финала вышли:

"Зенит", "Краснодар", "Севилья", "Арсенал", "Интер", "Славия" Пр, "Челси", "Ренн", "Динамо" К, "Бенфика", "Динамо" З, "Зальцбург", "Наполи", "Айнтрахт" Ф, "Валенсия", "Вильярреал".

Жеребьевка состоится в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Лига Европы: расписание матчей и результаты игр плей-офф