Лига Европы, 1/2 финала: расписание и результаты матчей

Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи
"Валенсия" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 2:4 (1:1)
Голы: Гамейро, 11 (1:0). Обамеянг, 17 (1:1). Ляказетт, 50 (1:2). Гамейро, 58 (2:2). Обамеянг, 69 (2:3). Обамеянг, 88 (2:4).
"Валенсия": Нету, Пиччини (Солер, 56), Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Торрес, 71), Родриго (Мина, 71), Гамейро.
"Арсенал" (Англия): Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Монреаль, Косьельни, Колашинац (Мустафи, 71), Джака, Торрейра (Гендузи, 80), Обамеянг, Ляказетт, Езил (Мхитарян, 62).
Предупреждения: Гарай, 38. Хосе Гайя, 43. Езил, 63.
Судья: Маккели (Голландия).
9 мая. Валенсия. Стадион "Месталья".
Первый матч – 1:3.
"Челси" (Англия) - "Айнтрахт Ф" (Германия) - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 4:3
Голы: Лофтус-Чик, 28 (1:0). Йович, 49 (1:1).
Серия пенальти: Алле - 0:1. Баркли - 1:1. Йович - 1:2. Аспиликуэта - 1:2 (вратарь). де Гузман - 1:3. Жоржинью - 2:3. Хинтереггер - 2:3 (вратарь). Давид Луиз - 3:3. Гонсалу Пасьенсия - 3:3 (вратарь). Азар - 4:3.
"Челси" (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар.
"Айнтрахт Ф" (Германия): Трапп, Да Коста, Абраам, Хинтереггер, Фалетт, Ребич (Алле, 90+3), Хасебе, Роде (де Гузман, 70), Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 118), Костич, Йович.
Предупреждения: Фалетт, 39. Роде, 40. Ковачич, 52. Аспиликуэта, 83. Абраам, 90+1. де Гузман, 90+1. Дзаппакоста, 120+1.
Судья: Хацеган (Румыния).
9 мая. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Первый матч – 1:1.
Финал – 29 мая в Баку.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр