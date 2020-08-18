Лига Европы, 1/2 финала: результаты матчей
16 августа, воскресенье
«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (1:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 9 — с пенальти (0:1). Сусо, 26 (1:1). де Йонг, 78 (2:1).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 88), Сусо (Васкес, 75), Окампос (де Йонг, 56), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 56).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Уильямс (Мата, 87), Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Джеймс, 87), Гринвуд (Игало, 90).
Предупреждения: Уильямс, 17. Диегу Карлос, 21. Рэшфорд, 66. Магуайр, 86. Эль-Хаддади, 87.
Судья: Брих (Германия).
16 августа. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
17 августа, понедельник
«Интер» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 5:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 19 (1:0). Д`Амброзио, 64 (2:0). Мартинес, 74 (3:0). Лукаку, 78 (4:0). Лукаку, 84 (5:0).
«Интер» (Милан): Ханданович, Годин, Янг (Бираги, 66), де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 81), Бастони, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Барелла, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Моузес, 81).
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антониу, Мораэс.
Предупреждение: Тайсон, 58.
Судья: Марчиняк (Польша).
17 августа. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
Финал — 21 августа, пятница. Кельн (22:00, мск). «Севилья» — «Интер».