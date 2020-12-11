Лига Европы-2020/21: все участники плей-офф
Стали известны участники 1/16 финала Лиги Европы.
В плей-офф ЛЕ через групповой турнир пробились: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Лилль» (Франция), «Милан» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Антверпен» (Бельгия), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Вольфсбергер» (Австрия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Также в Лиге Европы сыграют команды, занявшие третье место в своей группе в Лиге чемпионов: «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» Киев (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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