Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи: расписание и результаты

"Арсенал" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0 (2:0)
Голы: Рэмси, 15 (1:0). Кулибали, 25 - в свои ворота (2:0).
"Арсенал" (Лондон): Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Рэмси, Торрейра (Эль-Нени, 77), Езил (Мхитарян, 67), Колашинац, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Наполи" (Неаполь): Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Инсинье (Юнес, 83).
Предупреждение: Хюсай, 47.
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
11 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания) - 1:3 (1:1)
Голы: Гонсалу Гедеш, 6 (0:1). Касорла, 36 - с пенальти (1:1). Васс, 90+1 (1:2). Гонсалу Гедеш, 90+3 (1:3).
Нереализованный пенальти: Парехо, 6 (вратарь)
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар (Педраса, 80), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Бакка, 67), Пабло Форнальс, Касерес (Морланес, 72), Чиквуэзе, Морено.
"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья (Пиччини, 58), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Гамейро (Черышев, 69), Родриго, Гонсалу Гедеш, Торрес (Коклен, 61).
Предупреждения: Касорла, 28. Хосе Гайя, 40. Альваро Гонсалес, 63. Кинтилья, 84.
Судья: Оливер (Англия).
11 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".
"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" Ф (Германия) - 4:2 (2:1)
Голы: Жоау Фелиш, 21 - с пенальти (1:0). Йович, 40 (1:1). Жоау Фелиш, 43 (2:1). Рубен Диаш, 50 (3:1). Жоау Фелиш, 54 (4:1). Гонсалу Пасьенсия, 72 (4:2).
"Бенфика" (Лиссабон): Влаходимос, Коршья (Пиззи, 66), Жардел, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Самарис (Живкович, 85), Жоау Фелиш, Ж.Фернандеш, Рафа Силва (Сеферович, 60), Серви.
"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Ж.Фернандеш, Хасебе, Роде (Гачинович, 85), Костич, Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 68), Йович (де Гузман, 60).
Предупреждения: Йович, 4. Ребич, 26. Самарис, 82. Хасебе, 83.
Удаление: Н`Дика, 20.
Судья: Тэйлор (Англия).
11 апреля. Лиссабон. Стадион "Да Луш".
"Славия" Пр (Чехия) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:0)
Гол: Алонсо, 86.
"Славия" (Прага): Коларж, Цоуфал, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Хушбауэр, 74), Шевчик, Траоре, Олайинка (ван Бюрен, 82).
"Челси" (Лондон): Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 75), Ковачич (Канте, 68), Жоржинью, Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.
Предупреждение: Цоуфал, 83.
Судья: Цвайер (Германия).
11 апреля. Прага. Стадион "Эден".
Ответные матчи состоятся 18 апреля.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр