Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи: расписание и результаты

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (0:1)
Гол: Ляказетт, 36.
"Наполи" (Неаполь): Мерет, Максимович (Мертенс, 46), Кирикеш, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 71), Аллан, Руис, Зелиньски, Кальехон, Милик, Инсинье (Юнес, 60).
"Арсенал" (Лондон): Чех, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака (Эль-Нени, 61), Рэмси (Мхитарян, 34), Колашинац, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
Предупреждения: Инсинье, 43. Чех, 74. Кальехон, 90.
Судья: Хацеган (Румыния).
18 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
Первый матч – 0:2
"Айнтрахт" Ф (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (1:0)
Голы: Костич, 37 (1:0). Роде, 67 (2:0).
"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне): Трапп, Абраам, Да Коста, Фалетт, Ж.Фернандеш, Хасебе, Роде (Торро, 86), Костич, Гачинович, Ребич, Йович (Гонсалу Пасьенсия, 76).
"Бенфика" (Лиссабон): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Самарис (Пиззи, 70), Жоау Фелиш, Ж.Фернандеш, Сеферович, Рафа Силва (Сальвио, 72).
Предупреждения: Абраам, 74. Фалетт, 78. Ребич, 83. Жонас, 90+3.
Судья: Орсато (Италия).
18 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.
Первый матч – 2:4
"Валенсия" (Испания) - "Вильярреал" (Испания) - 2:0 (1:0)
Голы: Лато, 13 (1:0). Парехо, 54 (2:0).
"Валенсия": Нету, Ронкалья, Диакаби, Лато, Парехо (Коклен, 62), Васс, Солер (Габриэл Паулиста, 46), Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Торрес.
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме Коста, Виктор Руис, Фунес Мори, Рацю, Тригерос (Фуэго, 74), Морланес, Касерес (Пабло Форнальс, 64), Морено, Педраса, Раба (Чиквуэзе, 46).
Предупреждения: Раба, 25. Педраса, 34. Фунес Мори, 54. Рацю, 61. Коклен, 88.
Судья: Коллам (Шотландия).
18 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".
Первый матч – 3:1
"Челси" (Англия) - "Славия" Пр (Чехия) - 4:3 (4:1)
Голы: Педро, 5 (1:0). Дели, 10 - в свои ворота (2:0). Жиру, 17 (3:0). Соучек, 26 (3:1). Педро, 27 (4:1). Шевчик, 51 (4:2). Шевчик, 55 (4:3).
"Челси" (Лондон): Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 70), Ковачич, Канте, Азар (Виллиан, 65), Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру.
"Славия" (Прага): Коларж, Кудела, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал, Змргал (Шкода, 85), Масопуст (Олайинка, 53), Соучек, Шевчик (Стох, 78), Траоре.
Предупреждения: Канте, 34. Соучек, 53. Кудела, 73. Эмерсон, 75. Аррисабалага, 83. Давид Луиз, 90.
Судья: Скомина (Словения).
18 апреля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Первый матч – 1:0
В 1/2 финала (2 и 9 мая) встретятся:
Арсенал – Валенсия
Айнтрахт – Челси
Финал - 29 мая в Баку.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей и результаты игр