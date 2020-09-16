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«Лех» разгромил «Хаммарбю» и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

16 сентября 2020, 21:57

«Лех» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. Во втором отборочном раунде польский клуб разгромил «Хаммарбю» 3:0.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Хаммарбю» (Швеция) — «Лех» (Польша) — 0:3 (0:0)

Голы: Педру Тиба, 55 (0:1). Каминьски, 89 (0:2). Мархвиньски, 90+3 (0:3).

Удаление: Андерсен (Х), 63.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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