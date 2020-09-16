«Лех» разгромил «Хаммарбю» и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
16 сентября 2020, 21:57
«Лех» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. Во втором отборочном раунде польский клуб разгромил «Хаммарбю» 3:0.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
«Хаммарбю» (Швеция) — «Лех» (Польша) — 0:3 (0:0)
Голы: Педру Тиба, 55 (0:1). Каминьски, 89 (0:2). Мархвиньски, 90+3 (0:3).
Удаление: Андерсен (Х), 63.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/
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