Лаутаро Мартинес: «Интер» готов к финалу»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы. В этой игре он сделал дубль.

«Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали, — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. — Мы доказали, что «Интер» готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу.

Я очень рад своим голам, потому что мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем день ото дня. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков.

«Севилья» — очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и как можно лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался «Интеру».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.