«Краснодар» во второй раз обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

«Краснодар» в домашнем матче 4-го тура Лиги Европы обыграл «Трабзонспор» (3:1). Для российской команды это вторая победа в группе после двух поражений на старте.

В составе «быков» в первых голах поучаствовал Мануэл Фернандеш: первый мяч был забит после его удара и рикошета от защитника, второй 33-летний португалец забил сам ударом пяткой. Уже в добавленное время команды обменяли голами — у хозяев отличился Иван Игнатьев.

В другой встрече группы С «Базель» обыграл «Хетафе» (2:1).

Лига Европы

4-й тур

Группа С

«Краснодар» (Россия) — «Трабзонспор» (Турция) — 3:1 (2:0)

Голы: Серкан Асан, 27 — в свои ворота (1:0). Фернандеш, 34 (2:0). Игнатьев, 90+3 (3:0). Нвакаеме, 90+4 (3:1).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Фернандеш (Уткин, 63), Олссон (Камболов, 77), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 66), Стоцкий.

«Трабзонспор»: Эрдже Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Иванилду, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Камил Черекчи (Сари, 87), Ахмет Джанбаз, Авдияй (Нвакаеме, 65), Дурсун, Акпинар (Серлот, 72).

Предупреждения: Спаич, 19. Кампи, 64.

Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани (все — Франция).

7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

«Базель» (Швейцария) — «Хетафе» (Испания) — 2:1 (1:1)

Голы: Артур Кабрал, 8 (1:0). Хайме Мата, 45 — с пенальти (1:1). Фрай, 60 (2:1).

«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Фрай, Джака (Кампо, 64), Дзуффи, Жегрова (Пулулу, 88), Артур Кабрал (Адеми, 73).

«Хетафе»: Чичисола, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Тимор (Ньом, 67), Фажр (Анхель, 79), Максимович, Хайме Мата, Дуро (Кенеди, 68), Гальего.

Предупреждения: Гальего, 17. Джака, 38. Риверос, 44.

Судья: Бойко (Украина).

7 ноября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

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