«Краснодар» — «Трабзонспор»: видео всех голов
«Краснодар» в матче 4-го тура Лиги Европы победил «Трабзонспор» (3:1).
27-я минута: Серкан Асан — в свои ворота — 1:0
? Рикошет после удара Ману Фернандеша играет за краснодарцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
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34-я минута: Фернандеш — 2:0
? Фернандеш после паса Сулейманова пяткой переправляет мяч в ворота гостей. Красота в Краснодаре!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
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90+3-я минута: Игнатьев — 3:0
? Иван Игнатьев во втором матче подряд забивает на 93-й минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/tnkorgW2uj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
90+4-я минута: Нвакаеме — 3:1
? Энтони Нвакаеме отыгрывает один мяч на последней компенсированной минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/6N7a2XPdni— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
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