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«Краснодар» — «Трабзонспор»: команды обменялись голами в добавленное время

7 ноября 2019, 22:44
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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отличился в матче Лиги Европы против «Трабзонспора». Он забил в концовке второго тайма и довел счет до крупного — 3:0.

Но буквально в следующей же атаке турецкие футболисты смогли отквитать один мяч.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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