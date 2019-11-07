«Краснодар» — «Трабзонспор»: команды обменялись голами в добавленное время
7 ноября 2019, 22:44
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отличился в матче Лиги Европы против «Трабзонспора». Он забил в концовке второго тайма и довел счет до крупного — 3:0.
? Иван Игнатьев во втором матче подряд забивает на 93-й минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/tnkorgW2uj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
Но буквально в следующей же атаке турецкие футболисты смогли отквитать один мяч.
? Энтони Нвакаеме отыгрывает один мяч на последней компенсированной минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/6N7a2XPdni— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
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