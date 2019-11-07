«Краснодар» — «Трабзонспор»: Фернандеш увеличил преимущество хозяев
7 ноября 2019, 21:30
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил второй гол «быков» в матче Лиги Европы против «Трабзонспора».
Магомед-Шапи Сулейманов нанес удар из-за пределов штрафной. Фернандеш успел сориентироваться и подставить пятку, изменив направление мяча и переправив его в угол ворот.
А вот и видео шедевра Ману. Пяточка Ари — передача Шапи — пяточка Фернандеша. Загляденье ?https://t.co/eJyN3jz9rE#КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/5Nrdg5lQ6U— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019
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