"Краснодар" отправился в Леверкузен на ответный матч с "Байером"

Футболисты "Краснодара" вылетели в Леверкузен на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Байером", информирует пресс-служба клуба.

Матч состоится в четверг, 21 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

– Кто в аэропорту с 10 утра, тот – мы. Настроение отличное, настрой боевой, вылетаем совсем скоро! Встречай часа через четыре, Леверкузен! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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