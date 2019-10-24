«Краснодар» обыграл «Трабзонспор». Это первая российская победа в Лиге Европы

«Краснодар» в гостевом матче Лиги Европы обыграл «Трабзонспор» (2:0). Голы на счету Маркуса Берга и Тонни Вилены.

Это первая победа российской команды на групповом турнире в этом розыгрыше еврокубка: ранее «быки» и ЦСКА потерпели пять поражений.

В другой встрече группы С «Базель» в гостях победил «Хетафе» (1:0).

Лига Европы

Группа С

«Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2 (0:0)

Голы: Берг, 49 (0:1). Вилена, 90+2 (0:2).

«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Жоау Перейра, И.Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Сари, Соса, Черечки (Доган Эрдоган, 68), Абдюлькадир Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов (Фьолусон, 76), Олссон, Вилена, Сулейманов, Берг (Ари, 70), Стоцкий (М.Фернандеш, 62).

Предупреждения: Олссон, 29. Спаич, 31. Жоау Перейра, 49. Соса, 54. Рамирес, 63. И.Фернандеш, 78.

Судьи: Лехнер. Кольбич, Хайденрайх (все — Австрия).

24 октября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».

«Хетафе» (Испания) — «Базель» (Швейцария) — 0:1 (0:1)

Гол: Фрай, 18.

«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Рауль Гарсия, Джене, Бруно Гонсалес (Кабрера, 14), Портильо (Хасон, 57), Фажр, Кенеди, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Кукурелья, 70).

«Базель»: Николич, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер (Пулулу, 90+2), Фрай, Джака, Дзуффи, Буа, Адеми (Артур Кабрал, 69).

Предупреждения: Эрай Джемерт, 29. Штокер, 35. Джака, 39. Кенеди, 45+3. Дзуффи, 51. Буа, 54. Портильо, 55. Альдерете, 56. Николич, 60. Фрай, 65. Анхель, 90.

Удаление: Буа, 74.

Судья: Бризар (Франция).

24 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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