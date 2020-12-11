«Краснодар» и «МЮ» встретятся в Лиге Европы по итогам жеребьевки The Sun
Издание The Sun провело симуляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По итогам неофициальной жеребьевки «Краснодару» в соперники достался «Манчестер Юнайтед».
Команда Мурада Мусаева заняла третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, как и «МЮ». Она стала единственным представителем России в весенней стадии еврокубков.
Полностью симуляция жеребьевки выглядит следующим образом:
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Антверпен» (Бельгия) — «Наполи» (Италия)
«Краснодар» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Мольде» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Гранада» (Испания) — «Рома» (Италия)
«Брага» (Португалия) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия)
«Лилль» (Франция) — ПСВ (Голландия)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Хоффенхайм» (Германия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Байер» (Германия)
«Славия» (Чехия) — «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) — «Вильярреал» (Испания)
«Вольфсбергер» (Австрия) — «Милан» (Италия)
«Динамо» Киев (Украина) — «Аякс» (Голландия)
Официальная жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря.
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