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«Краснодар» и «МЮ» встретятся в Лиге Европы по итогам жеребьевки The Sun

11 декабря 2020, 22:03
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Издание The Sun провело симуляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По итогам неофициальной жеребьевки «Краснодару» в соперники достался «Манчестер Юнайтед».

Команда Мурада Мусаева заняла третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, как и «МЮ». Она стала единственным представителем России в весенней стадии еврокубков.

Полностью симуляция жеребьевки выглядит следующим образом:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Антверпен» (Бельгия) — «Наполи» (Италия)

«Краснодар» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Мольде» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Гранада» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Брага» (Португалия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия)

«Лилль» (Франция) — ПСВ (Голландия)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Хоффенхайм» (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Байер» (Германия)

«Славия» (Чехия) — «Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) — «Вильярреал» (Испания)

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Милан» (Италия)

«Динамо» Киев (Украина) — «Аякс» (Голландия)

Официальная жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря.

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