Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы. Он также отметил роль главного тренера Антонио Конте в своем прогрессе.

«Мы показали не только решительный настрой, — цитирует Бареллу официальный сайт УЕФА. — Мы показали, что можем хорошо играть. Наконец-то воспользовались шансами, которые выпали нам по ходу матча. Мы проанализировали свои ошибки в предыдущих матчах и сократили их до минимума.

Конте сделал меня лучше. Раньше я играл на инстинктах, а теперь у меня такое чувство, что я знаю, как надо поступать в игровых ситуациях. Также я много работал, чтобы улучшить свою дисциплину".

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.