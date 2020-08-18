Конте считает, что «Интер» застал «Шахтер» врасплох и провел идеальный матч

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера» (5:0).

«Знаете, мы, наверное, застали «Шахтер» врасплох на основе того качества игры, которое показали, — цитирует Конте официальный сайт «Шахтера». — Я не думаю, что им чего-то не хватило, чтобы показать свой талант. Считаю, мои подопечные на сто процентов заслуживают такой победы. На мой взгляд, они идеально играли со всех точек зрения.

Мы пытались сделать так, чтобы сильные качества «Шахтера» не проявлялись, а проявлялись слабые. Я удовлетворен этим поединком. Получил большое удовольствие, видя, как мои футболисты действуют против таких талантливых игроков, которые есть у «Шахтера». Мы взяли верх над «горняками», добились счета 5:0 в противостоянии с такими хорошими футболистами и таким хорошим тренером».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.