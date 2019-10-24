Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор прибыл на матч группового турнира Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош». Сегодня ирландский боец приехал в Москву и провел пресс-конференцию.

??? Конор приехал на матч ЦСКА — «Ференцварош» pic.twitter.com/Umsw6M0xaX — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 24, 2019

Трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош»

Конор Макгрегор: «Реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве» //

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