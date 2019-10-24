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Конор Макгрегор прибыл на матч ЦСКА — «Ференцварош»

24 октября 2019, 20:31
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Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор прибыл на матч группового турнира Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош». Сегодня ирландский боец приехал в Москву и провел пресс-конференцию.

Трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош»

Конор Макгрегор: «Реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве» //
Бомбовые заявления, лже-Коноры и штурм машины. Как Москва встречала Конора

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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