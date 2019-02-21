Кобелев считает, что "Зенит" пройдет "Фенербахче"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев считает, что команде Сергея Семака по силам выйти в следующую стадию Лиги Европы, несмотря на поражение в первой встрече 1/16 финала от "Фенербахче" (0:1) в Стамбуле. Ответный матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге (20.55 по местному времени).

– "Зениту" необходимо побеждать, поэтому мы вправе ожидать от питерцев более атакующей игры, – сказал Кобелев.

– Вам не кажется, что сине-бело-голубым стоит разнообразить действия впереди, а не постоянно искать только Дзюбу?

– Конечно, тренерский штаб ищет усиление нападения, но мы прекрасно знаем, что не количество форвардов определяет результат, а вся группа атаки. Также необходимо очень аккуратно сыграть в обороне, чтобы не нарваться на контратаку и пропустить. Не хотел бы акцентировать внимание на Дзюбе, Азмуне и еще ком-то. "Зениту" нужно забивать два гола, соответственно, много атаковать.

Сегодня питерцы будут выглядеть лучше, чем неделю назад, это однозначно. Но мы понимаем, что ушел Паредес, который вел игру. Вместо него пришел исполнитель оборонительного плана Барриос, а Нобоа еще не восстановился. Переход из защиты в атаку беспокоит. К сожалению, Ерохин и Кузяев тоже не выйдут на поле, они могли бы помочь.

– То есть у вас пессимистичный прогноз?

– Нет – мне кажется, что "Зенит" пройдет дальше. "Фенербахче" не та команда, на которой надо останавливаться. (Арман Мкртчян)

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