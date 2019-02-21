16:51 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Кобелев считает, что "Зенит" пройдет "Фенербахче"

Обсудить
0

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев считает, что команде Сергея Семака по силам выйти в следующую стадию Лиги Европы, несмотря на поражение в первой встрече 1/16 финала от "Фенербахче" (0:1) в Стамбуле. Ответный матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге (20.55 по местному времени).

 
Андрей Кобелев.Пенальти? Кобелев назвал главную проблему "Зенита"

– "Зениту" необходимо побеждать, поэтому мы вправе ожидать от питерцев более атакующей игры, – сказал Кобелев.

– Вам не кажется, что сине-бело-голубым стоит разнообразить действия впереди, а не постоянно искать только Дзюбу?

– Конечно, тренерский штаб ищет усиление нападения, но мы прекрасно знаем, что не количество форвардов определяет результат, а вся группа атаки. Также необходимо очень аккуратно сыграть в обороне, чтобы не нарваться на контратаку и пропустить. Не хотел бы акцентировать внимание на Дзюбе, Азмуне и еще ком-то. "Зениту" нужно забивать два гола, соответственно, много атаковать.

Сегодня питерцы будут выглядеть лучше, чем неделю назад, это однозначно. Но мы понимаем, что ушел Паредес, который вел игру. Вместо него пришел исполнитель оборонительного плана Барриос, а Нобоа еще не восстановился. Переход из защиты в атаку беспокоит. К сожалению, Ерохин и Кузяев тоже не выйдут на поле, они могли бы помочь.

– То есть у вас пессимистичный прогноз?

– Нет – мне кажется, что "Зенит" пройдет дальше. "Фенербахче" не та команда, на которой надо останавливаться. (Арман Мкртчян)

Зенит - Фенербахче

Лига Европы: расписание матчей и результаты игр плей-офф

Результаты опроса

37553 чел.

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
27.3%
Оба клуба
18.3%
Только "Зенит" (пройдет "Фенербахче")
9.2%
Только "Краснодар" (пройдет "Байер")
45.2%
Ни один из клубов
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ