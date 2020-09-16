Клуб с Фарер пробился в третий отборочный раунд Лиги Европы

Фарерский «Б-36» вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы. В матче 2-го раунда клуб в серии пенальти одолел валлийский ТНС — 2:2, пенальти — 5:4.

В первом раунде команда из Торсхавна вырвала победу у эстонской «Левадии» в дополнительное время (4:3).

В третьем раунде «Б-36» сыграет с победителем матча между софийским ЦСКА и БАТЭ.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Б-36» (Фарерские Острова) — ТНС (Уэльс) — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 5:4

Голы: Пшибыльски, 47 (1:0). Смит, 81 (1:1). Эббе, 112 (1:2). Радосавлевич, 120+2 (2:2).

Судья: Макнабб (Северная Ирландия).

16 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».