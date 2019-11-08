Клод Пюэль: «Мы разочарованы результатом, но «Сент-Этьен» сыграл отличный матч»

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль считает, что его команда отлично сыграла в матче Лиги Европы против «Александрии» (2:2). Также он отметил силу соперника.

— Конечно, в раздевалке все разочарованы итоговым результатом, — цитирует тренера UA-Football.- Но мы сыграли отличный матч, против соперника, который не сдался, а продолжал искать решения. «Александрия» наседала, ставила нас в неудобное положение своими навесами, игрой «между». Они действительно создали проблемы нашей защите. Я уже говорил и повторюсь, что это очень сильная команда. Несмотря на этот результат, я считаю, что мы все еще в игре и продолжим борьбу за выход из группы. Нам нужно обыгрывать «Гент» дома, чтобы потом сыграть своеобразный финал в Вольфсбурге.