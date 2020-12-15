Классон оценил шансы «Краснодара» в матчах Лиги Европы с загребским «Динамо»
15 декабря 2020, 11:14
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют против загребского «Динамо».
— Я доволен результатом жеребьевки. Нам предстоит игра с очень серьезным соперником, но есть все шансы побеждать и проходить дальше, — заявил «СЭ» Классон. — Некоторые эксперты и болельщики недооценивают «Динамо» Загреб, однако, я считаю, это сильная команда, которая будет очень мотивирована в плей-офф.
Игры между «Краснодаром» и «Динамо» пройдут 18 февраля в Краснодаре и 25-го — в Загребе.
(Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 8469Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю