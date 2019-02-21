Классон и Вандерсон - в составе "Краснодара" на матч с "Байером"

"Краснодар" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Байера". С первых минут встречу начнут хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.

Состав "Краснодара": Сафонов - Рамирес, Мартынович, Спаич, С. Петров - Перейра, Каборе, Олссон - Классон, Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Марков, Фьолусон, Голубев, Газинский, Стоцкий, Сулейманов.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 0:0.

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