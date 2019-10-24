Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном», «Спортинг» обыграл «Русенборг»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1). В другом матче группы B «Мальме» победил «Лугано» (2:1).

В группе B лидирует «Копенгаген» (5 очков), второе место занимает «Динамо» (5 очков), третье — «Мальме» (4 очка), последнее — «Лугано» (1 очко).

«Спортинг» победил «Русенборг» (1:0) в матче группы D, а в параллельной встрече ПСВ и ЛАСК сыграли вничью (0:0).

В группе D лидирует ПСВ (7 очков), второй — «Спортинг» (6 очков), третий — АСК (4 очка), последний — «Русенборг» (0 баллов).

Группа B

«Динамо К» (Украина) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (0:1)

Голы: Сотириу, 2 (0:1). Шабанов, 53 (1:1).

«Динамо К» (Украина): Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, де Пена (Гармаш, 80), Вербич, Беседин, Цыганков.

«Копенгаген»: Юнссон, Овьедо, Папаяннопулос, Нельссон, Бартолец, Зека, Стаге, Фальк (Варела, 87), Фишер (Томсен, 75), Сотириу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждения: Сидорчук, 22. Вербич, 46. Стаге, 51. Кендзера, 55. Бартолец, 59. Беседин, 68.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

24 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

«Мальме» (Швеция) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1 (2:0)

Голы: Бергет, 13 — с пенальти (1:0). Молинс, 32 (2:0). Герндт, 50 (2:1).

«Мальме»: Далин, Нильсен, Кнудсен (Сафари, 85), Ларссон, Рикс, Левицки, Траустасон, Баширу, Инносент (Бенгтссон, 68), Молинс (Розенберг, 77), Бергет.

«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Марич, Яо (Араторе, 60), Обексер (Холендер, 79), Куштодиу, Ловрич, Саббатини, Боттани (Родригес, 81), Герндт, Карлиньос Жуниор.

Предупреждения: Саббатини, 8. Дапрела, 13. Бергет, 61. Ларссон, 85. Траустасон, 90. Сафари, 90+2. Карлиньос Жуниор, 90+2.

Судья: Харви (Ирландия).

24 октября. Мальме. Стадион «Сведбанк».

Группа D

ПСВ (Голландия) — ЛАСК (Австрия) — 0:0

ПСВ (Голландия): Зут, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Садилек, Ихаттарен (Томас, 84), Бергвайн, Доан (Брума, 74), Гакпо (Митроглу, 84).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Рагуж (Клаусс, 71), Гойгингер, Фризер (Тетте, 60).

Предупреждения: Ранфтль, 21. Визингер, 29. Гутьеррес, 31. Поцманн, 65.

Судья: Кавана (Англия).

24 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Спортинг» (Португалия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0 (0:0)

Гол: Боласье, 70.

«Спортинг» (Португалия): Рибейру, Матье, Коатес, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Вендел (Эдуарду Энрике, 88), Вьетто (Борха, 85), Боласье, Луиз Феллипе (Мендеш, 64).

«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Осен (Хелланн, 81), Лундемо, Седерлунд, Акинтола (Конрадсен, 75), Адегбенро (Йонсен, 81).

Предупреждения: Коатес, 36. Вьетто, 63. Розье, 76. Хелланн, 90+2. Йенсен, 90+3.

Судья: Виссер (Бельгия).

24 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

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