Киевское «Динамо» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы на выезде сыграло вничью с «Копенгагеном» — 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге, у гостей — Бенжамин Вербич. В первом тайме Виктор Цыганков не реализовал пенальти.

В параллельной встрече «Мальме» сыграл вничью с «Лугано» — 0:0.

«Копенгаген» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (6) — второе, «Мальме» (5) — третий, «Лугано» (2) — на последней позиции.

Лига Европы

Группа B

«Копенгаген» (Дания) — «Динамо К» (Украина) — 1:1 (1:0)

Голы: Стаге, 4 (1:0). Вербич, 70 (1:1).

Нереализованный пенальти: Цыганков, 15 (вратарь)

«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос.

«Динамо К» (Украина): Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 89), Беседин, Цыганков.

Предупреждения: Зека, 64. Сантос, 83. Нельссон, 83. Шабанов, 83.

Судья: Богнар (Венгрия).

7 ноября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

«Лугано» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) — 0:0

«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо, Араторе, Вечеи, Куштодиу, Боттани (Герндт, 56), Холендер (Ловрич, 81), Карлиньос Жуниор.

«Мальме»: Далин, Сафари (Кнудсен, 69), Бенгтссон, Нильсен, Беймо (Молинс, 64), Рикс, Левицки (Инносент, 30), Траустасон, Баширу, Розенберг, Бергет.

Предупреждения: Нильсен, 43. Баширу, 60. Инносент, 70. Траустасон, 87. Ловрич, 90+1. Молинс, 90+2.

Судья: Круашвили (Грузия).

7 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

Копенгаген — Динамо К

Лугано — Мальме

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