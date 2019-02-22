Киевское "Динамо" обыграло "Олимпиакос" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграло "Олимпиакос" - 1:0. Единственный гол забил полузащитник Фран Соль на 32-й минуте.

Уркаинский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче была заиксирована ничья - 2:2.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Динамо" (Украина) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:0 (1:0)

Гол: Фран Соль, 32.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 76), Шепелев, Вербич (Смирный, 90+2), Фран Соль (Русин, 90+2), Цыганков.

"Олимпиакос": Жозе Са, Торосидис, Цимикас, Сиссе, Мериа, Фортунис (Натхо, 65), Бухалакис (Герреро, 65), Гильерме, Хассан, Жил Диаш (Масурас, 46), Поденсе.

Предупреждения: Сиссе, 22. Вербич, 22. Кендзера, 24. Поденсе, 45. Герреро, 66. Шепелев, 79. Торосидис, 84.

Судья: Кружляк (Словакия).

21 февраля. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".