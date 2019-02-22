Кевин Фолланд: "Гол на выезде принес бы "Байеру" пользу"

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд​ после ничьей с "Краснодаром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что гол в первой встрече помог бы его команде. Ничья в Германии позволила российской команде выйти в 1/8 финала, так как в первой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

- Мы чрезвычайно разочарованы, - цитирует пресс-служба клуба Фолланда. - Конечно, гол на выезде принес бы нам пользу, мы должны были забивать. Во втором матче мы сыграли с краснодарцами в карты, были слишком медленными и не добились своей цели.