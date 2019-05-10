Кепа Арриcабалага: "Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли"

Вратарь "Челси" Кепа Арриcабалага после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы вспомнил про поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Также он отметил уровень соперника.

- Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли, - цитирует пресс-служба УЕФА Аррисабалагу. - "Айнтрахт" - очень хорошая, очень, очень сильная команда. Но сейчас мы счастливы.

На "Уэмбли" я извинился перед всеми, но сегодня был новый матч, и мы очень рады, что нам удалось пробиться в финал в Баку. Предыдущую серию пенальти здесь - против "Тоттенхэма" - мы тоже выиграли. В финале будет лондонское дерби. Это очень непривычно.