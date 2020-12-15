Каштру: «Шахтер» должен очень серьезно относиться к «Маккаби»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал «Маккаби».

«Предстоят два очень сложных матча, причем после зимней паузы. «Маккаби» — сложная команда, но я думаю, что мы также будем сложным соперником для них. Кое-кто может недооценивать этого соперника, но у нас за последнее время уже есть достаточный жизненный опыт. С «Реалом» мы чувствовали, что они не так серьезно к нам отнеслись. И мы в итоге победили. Думаю, мы должны очень серьезно относиться к «Маккаби», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.