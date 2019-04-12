Карло Анчелотти: "Я удивлен недостатком решимости у игроков "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Арсеналом" (0:2) в 1/4 финала Лиги Европы.

- Я удивлен недостатком решимости и индивидуальных действий. Исправить ситуацию будет трудно, но мы теперь будем играть дома, на "Сан-Паоло", и болельщики должны нам помочь, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Во втором тайме мы играли лучше, создавали моменты, так что я сохраняю надежду на ответную встречу. Будет сложно, но не невозможно.

Ответный матч состоится 18 апреля.

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