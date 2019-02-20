Карло Анчелотти – о Лиге Европы: "Наполи" хочет дойти до конца"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Цюриха", сообщает пресс-служба итальянской команды в Твиттере.

– У "Наполи" есть желание забить больше голов в ответной встрече, и мы сосредоточены на этой игре, которую нельзя недооценивать, – приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба. – В последние три месяца сезона "Наполи" будет под пристальным вниманием, и это должно стать для нас мотивацией. Сейчас настала ключевая точка сезона, поэтому теперь нужно приложить еще больше усилий, особенно в Лиге Европы, где вы находитесь или нет. "Наполи" хочет дойти до конца.

Все о Лиге Европы – здесь