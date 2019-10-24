«Карабах» сыграл вничью с «АПОЭЛом» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы квартета А (2:2). В составе хозяев отличились нападающий Дани Кинтана и защитник Аилтон. У киприотов забили защитник Николас Иоанну и форвард Линус Халлениус.

Лига Европы

Группа A

«Карабах» (Азербайджан) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 2:2 (1:2)

Голы: Кинтана, 13 (1:0). Медведев, 29 — в свои ворота (1:1). Халлениус, 45 (1:2). Аилтон, 58 (2:2).

«Карабах» (Азербайджан): Бегович, Садыгов, Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел, Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана, Зубир, Гуйе (Эмрели, 46).

«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Вурос, Иоанну (Яколиш, 66), Гентзоглу, Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Халлениус (Безяк, 76), Павлович (Алеф, 85).

Предупреждения: Лукас Соуза, 51. Вурос, 90+1. Савич, 90+3. Эмрели, 90+3.

Судья: Глова (Словакия).

24 октября. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».