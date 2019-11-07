Как «Краснодару» попасть в плей-офф Лиги Европы? Нельзя проиграть в Испании
Группа C
Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Серкан Асан, 27, в свои ворота. Фернандеш, 35. Игнатьев, 90+3 — Нвакаеме, 90+5).
Базель — Хетафе — 2:1 (Артур Кабрал, 8. Фрай, 60 — Хайме Мата, 45, с пенальти).
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Базель
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4
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3
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1
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0
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10-3
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10
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2. Хетафе
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4
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2
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0
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2
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4-4
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6
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3. Краснодар
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4
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2
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0
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2
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6-8
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6
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4. Трабзонспор
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4
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0
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1
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3
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3-8
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1
28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.
12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.
«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию турнира, если:
— выиграет два оставшихся матча
— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»
— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев
— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам
— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»
— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками (Денис Аль-Юсифи)
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