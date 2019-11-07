Как «Краснодару» попасть в плей-офф Лиги Европы? Нельзя проиграть в Испании

Расклады, при которых «быки» выйдут в 1/16 финала Лиги Европы

Группа C

Краснодар — Трабзонспор — 3:1 (Серкан Асан, 27, в свои ворота. Фернандеш, 35. Игнатьев, 90+3 — Нвакаеме, 90+5).

Базель — Хетафе — 2:1 (Артур Кабрал, 8. Фрай, 60 — Хайме Мата, 45, с пенальти).

И В Н П М О 1. Базель 4 3 1 0 10-3 10 2. Хетафе 4 2 0 2 4-4 6 _______________________________________________________ 3. Краснодар 4 2 0 2 6-8 6 4. Трабзонспор 4 0 1 3 3-8 1

28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию турнира, если:

— выиграет два оставшихся матча

— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»

— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев

— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам

— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»

— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками (Денис Аль-Юсифи)

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