Как играть после поражения 0:1 "Зенит" знает лучше всех

"Зенит" пять раз в своей истории начинал еврокубковое противостояние с гостевого поражения 0:1 и в четырех случаях добивался в Санкт-Петербурге необходимого результата. Помимо "Фенербахче" питерцы прошли АЕЛ, "Утрехт" и "Селтик" и не справились только с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)

Ответные матчи "Зенита" в еврокубках после гостевого поражения со счетом 0:1

Сезон Турнир Стадия Соперник Ответный матч 2014/15 Лига чемпионов 3-й отб. раунд АЕЛ 3:0 2015/16 Лига чемпионов 1/8 финала Бенфика 1:2 2017/18 Лига Европы 4-й отб.раунд Утрехт 2:0 (д.в.) 2017/18 Лига Европы 1/16 финала Селтик 3:0 2018/19 Лига Европы 1/16 финала Фенербахче 3:1

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