Как играть после поражения 0:1 "Зенит" знает лучше всех

"Зенит" пять раз в своей истории начинал еврокубковое противостояние с гостевого поражения 0:1 и в четырех случаях добивался в Санкт-Петербурге необходимого результата. Помимо "Фенербахче" питерцы прошли АЕЛ, "Утрехт" и "Селтик" и не справились только с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)
Ответные матчи "Зенита" в еврокубках после гостевого поражения со счетом 0:1
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Ответный матч
|
2014/15
|
Лига чемпионов
|
3-й отб. раунд
|
АЕЛ
|
3:0
|
2015/16
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала
|
Бенфика
|
1:2
|
2017/18
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд
|
Утрехт
|
2:0 (д.в.)
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Селтик
|
3:0
|
2018/19
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Фенербахче
|
3:1
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