23:16 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Как играть после поражения 0:1 "Зенит" знает лучше всех

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"Зенит" пять раз в своей истории начинал еврокубковое противостояние с гостевого поражения 0:1 и в четырех случаях добивался в Санкт-Петербурге необходимого результата. Помимо "Фенербахче" питерцы прошли АЕЛ, "Утрехт" и "Селтик" и не справились только с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. (Кирилл Бурдаков)

Ответные матчи "Зенита" в еврокубках после гостевого поражения со счетом 0:1

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

Ответный матч

2014/15

Лига чемпионов

3-й отб. раунд

АЕЛ

3:0

2015/16

Лига чемпионов

1/8 финала

Бенфика

1:2

2017/18

Лига Европы

4-й отб.раунд

Утрехт

2:0 (д.в.)

2017/18

Лига Европы

1/16 финала

Селтик

3:0

2018/19

Лига Европы

1/16 финала

Фенербахче

3:1
Зенит - Фенербахче

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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