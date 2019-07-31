Израильская полиция обеспокоена угрозой вспышки насилия вокруг матча ЛЕ между хайфским "Маккаби" и "Страсбургом"

В четверг, 1 августа, пройдет ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между хайфским "Маккаби" и "Страсбуром". Фанатские группировки в Израиле призывают к мести, после того как в день первого матча во Франции сторонники местного клуба совершили несколько нападений на болельщиков "Маккаби", сжигали шарфы гостей и салютовали нацистским приветствием.

К основной фанатской группировке хайфского клуба, Green Apes, могут присоединиться ультрас тель-авивского "Маккаби", Fanatics и представители ультра-правой группировки Иерусалимского Бейтара, La Familia, уже зарекомендовавшая себя в Европе соответствующим образом.

Полиция намерена уже с утра патрулировать улицы Хайфы, чтобы избежать возможных нападений на франкоговорящих гостей города. В районе стадиона ожидается также усиленное присутствие спецподразделения по борьбе с беспорядками (Эли Швидлер)

Первая встреча между "Маккаби" и "Страсбуром" завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды.

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