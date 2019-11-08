Иван Обляков: «Офигел от сэйва Акинфеева»
8 ноября 2019, 01:58
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы (0:0) признался, что был впечатлен сэйвом Игоря Акинфеева. Российский вратарь в одном из моментов ногами спас свои ворота.
— Сэйв Акинфеева? Я там был рядом. Если честно, просто офигел, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».
Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр //
Сумасшедший сэйв Акинфеева. Это просто магия
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...