Иван Обляков: «ЦСКА в матчах с «Ференцварошем» наиграл на несколько голов»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы (0:0) отметил, что нужно продолжать работать. По его мнению, красно-синие наиграли на гол.

— Неудовлетворительное выступление — 1 очков в 4 матчах, — сказа Обляков в эфире «Матч ТВ». — Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге 0.

Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы.

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