Источник: Болельщиков «Ференцвароша» и ЦСКА сопровождают фанаты двух польских клубов

Twitter Gradas en Polonia сообщает о пребывании фанатов двух польских клубов в Будапеште во время беспорядков накануне матча Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА. Также в записи есть видео одного из инцидентов.

A las 21:00 comienza el Ferencv?ros — CSKA de Mosc? de la Europa League en Budapest. En la previa algunos incidentes.



Los h?ngaros acompa?ados por gente de ?l?sk Wroc?aw, y los rusos con Widzew ??d?.



V?a https://t.co/we2DVsPzEo pic.twitter.com/jKp07jYR6S — Gradas en Polonia ?? (@gradapolonia) November 7, 2019

По данным источника, на стороне венгерских фанатов фаны «Шленска» (Вроцлав). С поклонниками московских армейцев нахоядтся ультрас «Видзева» (Лодзь).

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня в Будапеште. Начало в 23.00 по московскому времени.