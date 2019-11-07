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Источник: Болельщиков «Ференцвароша» и ЦСКА сопровождают фанаты двух польских клубов

7 ноября 2019, 22:25
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Twitter Gradas en Polonia сообщает о пребывании фанатов двух польских клубов в Будапеште во время беспорядков накануне матча Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА. Также в записи есть видео одного из инцидентов.

По данным источника, на стороне венгерских фанатов фаны «Шленска» (Вроцлав). С поклонниками московских армейцев нахоядтся ультрас «Видзева» (Лодзь).

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня в Будапеште. Начало в 23.00 по московскому времени.

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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