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«Интер» стал первым итальянским клубом за 21 год, который сыграет в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА

18 августа 2020, 00:54
&quot;Интер&quot; пробился в финал. Фото ФК "Интер".
&quot;Интер&quot; пробился в финал. Фото ФК "Интер".
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«Интер» — первый итальянский клуб за долгое время, которому удалось пробиться в финал Лиги Европы или Кубка УЕФА. В 1/2 финала нерадзурри разгромили «Шахтер» (5:0).

В последний раз итальянский клуб играл в финале второго по значимости европейского клубного турнира в 1999 году. Тогда в финальном матче Кубка УЕФА, который проходил в Москве, «Парма» обыграла «Марсель» (3:0).

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

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