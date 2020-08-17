Стали известны составы «Интера» и «Шахтера» на матч 1/2 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Дюссельдорфе при пустых трибунах, начало — в 22.00.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Годин, де Фрай, Бастони, Янг — Барелла, Брозович, Гальярдини — Лукаку, Мартинес.

Запасные — Паделли, Алексис Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Жуниор Мораес.

Запасные — Трубин, Дентинью, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Маркиньюс, Болбат, Пихалонок, Бондарь, Фернанду.

Победитель матча сыграет в финале Лиги Европы с «Севильей», которая накануне взяла верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1).