Индржих Трпишовски: "До конца верил, что "Славия" может выйти в полуфинал"

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски - о матче против "Челси" (3:4) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух игр английский клуб вышел в следующий раунд.

- Первый тайм стал для нас прекрасным уроком, как на таком уровне наказывают за ошибки. Мы должны его усвоить, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -Но весь розыгрыш стал прекрасным опытом для каждого из нас - для тренеров и игроков. Мы стали гораздо увереннее. Я до конца верил, что мы даже можем побороться за путевку в следующий раунд. У Шевчика был еще один момент, плюс, этот штрафной на последних минутах.

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