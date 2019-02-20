Икарди не включен в заявку "Интера" на ответный матч с "Рапидом"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не влючен в заявку команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Ранее официальный сайт "нерадзурри" сообщил, что 26-летний аргентинец избежал серьезного повреждения колена.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), а также на встречу 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления своей супруги и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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