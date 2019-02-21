21:15 21 февраля | Футбол — Лига Европы

"Идем на Восток". Мощный перформанс болельщиков "Зенита"

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Фанатский сектор петербургского "Зенита" подготовил перформанс к началу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче"

На вираже появилось огромное полотно с двуглавым орлом, который навис над двумя птенцами в турецких фесках. С двух сторон от орла изображены артиллерийские орудия. Под полотном находится надпись - "Идем на Восток".

Напомним, первая игра, прошедшая на прошлой неделе в Стамбуле, завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:1. (Егор Бычков)

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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