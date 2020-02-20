Хуан Мата: «Брюгге» имеет хороший опыт в еврокубках, они не будут бояться играть против нас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге». Встреча пройдет 20 февраля и начнется в 20:55 мск.

— Это хорошая бельгийская команда, и я помню, как они играли в Лиге чемпионов, — цитирует Мату официальный сайт клуба. — Это команда, которая имеет хороший опыт в еврокубках, и они не будут бояться играть против нас.

В Лиге Европы, если у вас плохой день, вы можете выбыть из турнира, поэтому надо быть на 100% сосредоточенными на каждой игре.