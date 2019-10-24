Хердур Магнуссон: «ЦСКА просто не повезло»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после поражения в домашнем матче Лиги Европы от «Ференцвароша» (0:1) подчеркнул, что его команда создала много опасных моментов, но не смогла их реализовать.

— Создали много моментов, — сказал Магнуссон. — Но не смогли забить. В этом была проблема. Нам просто не повезло.

— У ЦСКА четыре поражения подряд

— У нас хорошие позиции в чемпионате. Нужно быть позитивнее. Мы сильны. Смотрим только вперед, очень хотим улучшить свои позиции в чемпионате. (Константин Колмаков)

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