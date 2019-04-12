Хавьер Кальеха: "Последние 15 минут получились очень неудачными, и "Валенсия" наказала нас"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха - о матче с "Валенсией" (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.

- Мы хорошо играли 75 минут, создавали моменты, владели мячом больше оппонента. Но последние 15 минут получились очень неудачными,- цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы потеряли ритм, игроки слишком устали. Тогда уже "Валенсия" стала атаковать чаще и наказала нас.

Ответная игра состоится 18 апреля.

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