Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных полуфинальных матчах Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Челси" – "Айнтрахт" обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. 38-летнему рефери будут помогать ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья – чех Павел Краловец. Дополнительные рефери – Раду Петреску и Себастьян Колцеску.

На игре "Валенсия" – "Арсенал" будет работать бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Маккели. 36-летнему рефери будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный судья – россиянин Сергей Карасев​. Дополнительные рефери – Деннис Хиглер и Камфус Йохем.

​Оба матча пройдут 9 мая, начало – в 22.00 по московскому времени.

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