Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от загребского «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы (1:3) назвал провальным выступление в группе.
— Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести ее итоги и разобрать причины такого результата?
— Согласен, что результат в Лиге Европы для нас получился провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но причин много — это и молодость, и большое количество игр, и болезни. Может, не хватило сил в таком плотном графике.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/viktor-gancharenko-soglasen-chto-rezultat-v-lige-evropy-poluchilsya-dlya-nas-provalnym-eto-ne-to-na-/
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