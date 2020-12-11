Гончаренко назвал инертной игру ЦСКА в первом тайме с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от загребского «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы (1:3) отметил, что его команда выглядела инертно в первом тайме. Также он назвал причины того, что игра не получилась.

— Очень инертно мы выглядели в первом тайме, — цитирует пресс-служба Гончаренко. — Футболисты не могли ни в отбор вступить, ни в атаку выйти. Если так смотришься, то жди, что будут моменты у твоих ворот. Во втором тайме за счет агрессивной игры смогли выправить ситуацию, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. Но, по крайней мере, проявили характер, показали движение и самоотдачу.

— Вы не считаете, что «Динамо» могло победить еще крупнее?

— Как и для нас счет мог быть лучше. Мы в нашем домашнем матче не реализовали много моментов, удача была не на нашей стороне, как и сегодня у «Динамо». Но итог встречи справедлив.

— Игра совсем не получилась. Почему так произошло — неоптимальный состав или просто «Динамо» было лучше?

— Здесь комплекс причин. Вариант состава, который у нас был, довольно молодой. Мы рисковали, когда оставили дома пять футболистов. Но «Динамо» может свою игру чемпионата вынести и сыграть более свежим составом, а мы не можем себе этого позволить. Мы очень часто играем, и для нас это первый опыт проведения стольких матчей подряд.