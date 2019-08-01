Гол Тошича помог "Партизану" выйти в следующий раунд Лиги Европы

"Партизан", за который выступает бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы.

В ответном матче 2-го раунда команда разгромила "Конна'с Куэй" со счетом 3:0. Тошич забил один из голов.

Первая игра завершилась также победой "Паптизана" со счетом 1:0.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Партизан" (Сербия) - "Конна'с Куэй" (Уэльс) - 3:0 (0:0)

Голы: Тошич, 54 (1:0). Ожегович, 70 (2:0). Стеванович, 73 (3:0).

Первый матч - 1:0.

"Спартак Тр" (Словакия) - "Локомотив Пл" (Болгария) - 3:1 (1:0)

Голы: Дангубич, 16 (1:0). Митря, 53 - с пенальти (2:0). Таварес Дос Сантос, 71 (3:0). Ожболт, 74 (3:1).

Удаление: Загуменский (Спартак Тр), 35.

Первый матч - 0:2.

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "ХБ Торсхавн" (Фарерские Острова) - 1:0 (1:0)

Гол: Уотерворт, 20 - с пенальти.

Первый матч - 2:2.